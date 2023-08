Rechtbank legt uit waarom militair was vrijgelaten voor strafzaak

De rechtbank in Arnhem heeft een extra verklaring gepubliceerd over waarom een militair die wordt verdacht van mishandeling en gijzeling werd vrijgelaten in afwachting van zijn strafzaak. “In Nederland geldt het uitgangspunt dat een verdachte zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten”, schrijft de rechtbank. Inwoners van Helvoirt zijn volgens Omroep Brabant verbaasd over de vrijlating. Vrijdag werd bekend dat de militair opnieuw is opgepakt.

De man wordt er nu ook van verdacht afgelopen donderdag een 83-jarige fietser in de buurt van Weert in Limburg te hebben doodgereden. De militair zou onder invloed zijn geweest en zijn doorgereden na de aanrijding. Hij reed een paar honderd meter verderop tegen een boom en raakte zelf ook gewond. In het ziekenhuis is hij opnieuw aangehouden.

Hij was juist een paar dagen eerder, op 8 augustus, voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat de militair zijn strafzaak “onder bepaalde voorwaarden” in vrijheid mocht afwachten. Omroep Brabant schrijft dat inwoners die de man kennen, zeggen dat hij al vaker problemen en onrust veroorzaakte in het Brabantse dorp. Ze zouden het onbegrijpelijk vinden dat de militair zo snel weer werd vrijgelaten.

Op basis van de aard en ernst van de verdenking, het onderzoeksbelang, het mogelijke vluchtgevaar en de kans op herhaling bepaalt de rechter-commissaris of een verdachte langer in hechtenis moet blijven. Als de verdachte mogelijk onder voorwaarden vrijgelaten wordt, “weegt de rechter-commissaris het persoonlijke belang van de verdachte af tegen het strafvorderlijk/maatschappelijk belang”, legt de rechtbank in Arnhem nu uit.

De man werd voor het eerst aangehouden in een woning in het Brabantse Helvoirt op 2 augustus. Die ochtend werd een vrouw aangetroffen op straat. Ze vertelde door de militair gegijzeld en mishandeld te zijn. Vermoedelijk kenden de verdachte en het slachtoffer elkaar. Het is onduidelijk wat hun relatie was en hoelang de vrouw mogelijk gegijzeld is. Tijdens het doorzoeken van de woning is ook een kleine hoeveelheid harddrugs gevonden.