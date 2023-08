Buienradar: ook komende nacht kans om vallende sterren te zien

Ook in de nacht van zondag op maandag zijn er “goede kansen” om de meteorenzwerm Perseïden te zien, meldt Buienradar. Op wat hoge bewolking na verwacht het weerbureau een heldere nacht.

Het hoogtepunt van de sterrenregen, die elk jaar in de zomer te zien is, was in de nacht van zaterdag op zondag. Toen waren er tientallen vallende sterren per uur te zien.

Op X, voorheen Twitter, delen veel mensen foto’s van de meteoren die ze de afgelopen nacht hebben waargenomen. “Ondanks de bewolking tóch nog een meteoor kunnen fotograferen”, meldt een twitteraar uit Den Haag. “Adembenemend” en “spectaculair” zijn woorden die vaak vallen. “Op mijn 57e (!) voor de eerste keer #vallendesterren gezien! Gaaf!”, schrijft een andere enthousiaste twitteraar.