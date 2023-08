CDA’er Amhaouch stelt zich niet opnieuw verkiesbaar

Het CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch stelt zich niet verkiesbaar voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Op X, voorheen Twitter, schrijft hij dat er “een tijd is van komen en een tijd van gaan”. Amhaouch zat bijna acht jaar in de Tweede Kamer.

Het Limburgse Kamerlid hield zich onder meer bezig met Economische Zaken en was voorzitter van de commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Amhaouch zegt als Kamerlid gestreefd te hebben naar een samenleving die van iedereen is. “Verbinding als antwoord op polarisatie”, schrijft hij op X. Hij weigert naar eigen zeggen “mee te gaan in het cynisme dat bij veel mensen overheerst in de maatschappij.”

“Ik had graag gehoopt vervolg te geven aan deze missie binnen dit huidige mandaat, echter heeft de ontstane situatie mij aan het denken gezet. Het blijft een gevoelskwestie, maar ik heb besloten mij niet opnieuw te kandideren.”