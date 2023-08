Eerste introductieweken voor studenten gaan van start

In een aantal steden vindt komende week de introductieperiode voor nieuwe studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs plaats, waarmee zij wegwijs worden gemaakt in de stad. Delft trapt zondag al af met de OWee, de introductieweek voor de aankomende eerstejaarsstudenten van de TU Delft, Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool. Maandag begint de KEI-week in Groningen, de EL CID in Leiden en de UIT in Utrecht.

In de meeste studentensteden begint de introductieperiode volgende week. Onder meer Tilburg, Eindhoven, Maastricht, Nijmegen en Rotterdam hebben vanaf 21 augustus activiteiten en feesten op het programma staan. Studenten in Amsterdam en Enschede moeten nog iets langer wachten. In Wageningen begint de introweek vrijdag.

De introweken lijken dit jaar iets populairder dan vorig jaar. De UIT-week zit op een maximum van 3700 aanmeldingen, iets meer dan in 2022. Voor de EL CID hebben zich bijna 3500 mensen aangemeld, zo’n honderd meer dan vorig jaar. De organisatie van de KEI-week verwacht net als vorig jaar weer zo’n 5000 studenten. De Eurekaweek in Rotterdam zit voor het eerst vol.

In steeds meer studentensteden kunnen ook eerstejaars mbo-studenten zich aanmelden voor de introperiode. Dit jaar kan dat in Leiden, Groningen, Maastricht, Utrecht, Leeuwarden, Delft en Zeeland. In die eerste drie steden gaat het om een pilot.

In vergelijking met het aantal studenten van een hogeschool of universiteit is het aantal ge├»nteresseerde mbo’ers voor deze introweken nog laag. De organisatie van de EL CID, waar mbo’ers op de donderdag welkom zijn, heeft een week voor de start iets meer dan zeventig inschrijvingen. In Utrecht zijn het er “rond de veertig” en Maastricht heeft het over “een handvol deelnemers” die aan de hele Inkom-introductieweek meedoen. Groningen, waar mbo’ers meedraaien in het reguliere programma, heeft vijftig plekken beschikbaar. Die zijn allemaal al gereserveerd.