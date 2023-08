Oekraïner neergestoken, twee Belgen aangehouden in Breda

Een 24-jarige man uit Oekraïne is zondagochtend vroeg gewond geraakt bij een steekpartij in Breda. Twee Belgen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Een van hen, een 30-jarige man uit Deurne, had bloed aan zijn handen, meldt de politie.

De politie werd rond 04.35 uur gewaarschuwd over een opstootje in de buurt van een taxistandplaats aan de Nieuwe Prinsenkade. Daar aangekomen zagen agenten een man met een beenwond tegen een balustrade leunen. De man, die flink onder de invloed van alcohol was, is naar een ziekenhuis gebracht. Na behandeling kon hij weer gaan.

De 30-jarige Belg werd ter plaatse aangehouden. Een medewerker van cameratoezicht gaf door dat ook iemand die mogelijk betrokken was bij de steekpartij hard was weggerend. Deze 22-jarige man uit het Belgische Kapellen, werd op de Slingerweg aangehouden.