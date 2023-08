Bij een winkel aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam heeft zaterdagavond rond 23.15 uur een explosie plaatsgevonden. Het is de tweede explosie binnen 24 uur in de straat in de wijk Charlois. Vrijdagavond ging ook al een explosief af bij een winkel.

De politie meldt op X, voorheen Twitter, dat door de explosie brand ontstond, die snel kon worden geblust. Niemand raakte gewond.

In juli waren er in dezelfde straat explosies bij een horecagelegenheid en in de portiek van een appartementencomplex.