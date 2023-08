Op het strand van Katwijk is zondag een oude bom gevonden. De Katwijkse Reddingsbrigade meldt dat de bom grotendeels leeg was en door de explosievenopruimingsdienst is meegenomen.

Een strandganger vond de bom in de ochtend, meldt de reddingsbrigade. Daarop is de opruimingsdienst gealarmeerd en de reddingsbrigade gevraagd om het gebied af te zetten.