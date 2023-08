Stroom op Vlieland uitgevallen door brand in transformatorhuisje

De stroom op Vlieland is uitgevallen als gevolg van een brand in een transformatorhuisje op het eiland, meldt de Brandweer Fryslân. De brandweer is onderweg om de brand te blussen.

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de stroomuitval consequenties heeft voor Vlieland. “Het is daar nu erg druk omdat het nu het toeristische seizoen is. Een eiland zonder stroom is een eiland zonder communicatie, zonder koeling en zonder verwarming”, schetst hij. Ziekenhuizen zijn er niet op Vlieland.

Voor het incident op Vlieland geldt nu GRIP-1, waarbij meerdere hulpdiensten samenwerken. Meer informatie over de situatie kon de woordvoerder nog niet geven.