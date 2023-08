De Mos: vol gaan voor coalitie met zes partijen

Hart voor Den Haag baalt dat er geen coalitie komt van de drie grootste partijen, D66, VVD en Hart voor Den Haag. De partij zegt nu wel vol te gaan voor de variant met zes partijen, zoals geadviseerd door oud-minister en verkenner Arie Slob. “Als grootste partij nemen wij nu de lead om deze optie tot realiteit te maken”, aldus voorman van Hart voor Den Haag Richard de Mos.

Slob adviseert om eerst te kijken naar een mogelijk college met Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, DENK, SP en ChristenUnie/SGP.

Als dat niet lukt, is er een alternatief met negen partijen, waaronder D66, GroenLinks, PvdA, CDA, die zijn overgebleven in het college. Die optie is volgens GroenLinks veelbelovend. “GroenLinks heeft sinds het uit de coalitie stappen van de VVD gepleit voor continuïteit, waarbij de huidige vier partijen het uitgangspunt vormen voor nieuwe stabiliteit”, laat fractievoorzitter Maarten De Vuyst weten. Ook de PvdA ziet die optie wel zitten. De partij zegt goed samen te werken met D66, GroenLinks en het CDA. Ook ziet de PvdA “veel gemeenschappelijke waarden en prioriteiten voor de stad” met de vijf andere potentiële partners: de Partij voor de Dieren, DENK, ChristenUnie-SGP, SP en de Haagse Stadspartij.

Een coalitie met zowel Hart voor Den Haag als D66, is volgens Slob niet haalbaar.

De coalitie van Den Haag kwam eind juni ten val nadat de VVD de samenwerking met D66, CDA, PvdA en GroenLinks had beëindigd.