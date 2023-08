FDF richt geen eigen partij op, Sieta van Keimpema op lijst BVNL

Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) wil aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoen namens Belang van Nederland (BVNL), de partij van Wybren van Haga. Dat is de uitkomst van een algemene ledenvergadering van de boerenactieclub in Nijkerk, waar onder meer de oprichting van een eigen partij als een van de opties op tafel lag. Na afloop van de vergadering bleek dat dat niet doorgaat.

Van Keimpema komt volgens FDF op nummer 3 van de lijst van BVNL. Eerder werd al bekend dat oud-50PLUS-leider Henk Krol de running mate wordt van Van Haga. De BVNL-leider zegt trots te zijn om Van Keimpema als nummer 3 te mogen presenteren. “Haar vastberadenheid en strijdvaardigheid zijn precies wat we nodig hebben om onze hardwerkende boeren en vissers te beschermen.”

“We hebben besloten dat we geen splinterpartij willen zijn en we willen ook geen concurrent zijn van de BBB”, reageert FDF-voorman Mark van den Oever. “Wij willen ons richten op het leegtrekken van de VVD.”

Ook legt Van den Oever uit dat FDF zich vooral op de agrarische sector wil blijven focussen en niet per se op andere sectoren zoals bijvoorbeeld de zorg. Dat zou volgens hem wel moeten als FDF een eigen partij zou worden.

Ook Van Keimpema denkt er hetzelfde over. Volgens haar was het qua tijd ook een uitdaging om voor de FDF nog een kandidatenlijst samen te stellen. “Een nieuwe partij moet eind augustus zijn lijsten inleveren, dus dat is wel een lastig verhaal.”

Van Keimpema geeft verder aan dat FDF “het hele landbouwprogramma” van BVNL al heeft opgesteld. “Dus we hebben nu al carte blanche.” Verder zegt ze dat de boerenactiegroep niet verandert en dat het ook nog best mogelijk is dat er richting de verkiezingen actie gevoerd gaat worden.