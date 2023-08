Halsema gaat niet in op uitnodiging Rotterdamse Indië-herdenking

De organisatie van de Indië-herdenking in Rotterdam heeft de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de herdenking. De burgemeester gaat niet op de uitnodiging in. “Ze is op 16 augustus alleen aanwezig bij de dekoloniale Indië-herdenking in Amsterdam-Zuid”, zegt haar woordvoerder. Waarom Halsema niet op de uitnodiging ingaat, is niet bekend.

Halsema zag vorige week af van een toespraak in Amsterdam uit protest tegen sprekers die pleiten voor eerherstel van Raymond Westerling, een oud-strijder van de KNIL die onder meer leiding gaf aan massa-executies van Indonesiërs. “Een zeer ongepaste en pijnlijke keuze op een dag waarop we alle slachtoffers herdenken, niet alleen die aan Nederlandse zijde”, zei Halsema in een toelichting op dat besluit.

De Rotterdamse Indië-herdenking heeft naar eigen zeggen kennis genomen van wat er bij de Amsterdamse herdenking speelt. “Wij maken in Rotterdam onze eigen keuzes, dat betekent dat we alle slachtoffers van WOll in Zuidoost-Azië herdenken maar ook de Indische cultuur en het leven vieren. We gaan de discussie over lastige onderwerpen niet uit de weg, graag gaan we hier na 15 augustus verder op in als daar nog behoefte aan is. Aan burgemeester Femke Halsema: U bent van harte uitgenodigd op de Rotterdamse Herdenking en aansluitend op herdenkingsfestival Floating Pasar. We willen graag onze visie -herdenken en vieren- op 15 augustus met u delen”, zo is te lezen in de uitnodiging.

Op 15 augustus wordt herdacht dat er door de overgave van Japan een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog voor het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de Rotterdamse herdenkingsplechtigheid op de Boompjes wordt in de ochtend het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Loco-burgemeester Vincent Karremans geeft een toespraak namens de gemeente. Daarna start het herdenkingsfestival Floating Pasar in de Leuvehaven bij het Maritiem Museum met muzikale optredens, dans, filmvertoningen, een expositie en kraampjes waar onder meer maaltijden worden geserveerd.