Inspectie Fremantle nog volop bezig, scheepsolie bijna verwijderd

Naar verwachting zijn de bedrijven die betrokken zijn bij de berging van de Fremantle Highway dinsdag klaar met het verwijderen van alle scheepsolie aan boord. Een woordvoerder laat namens de betrokken bergers van Boskalis en Multraship weten dat het leeghalen van de zogeheten bunkers goed vordert. Het schip wordt daarbij stabiel gehouden door ballastwater rond te pompen.

Tegelijkertijd zijn medewerkers van ingeschakelde verzekeraars en betrokken autofabrikanten nog altijd volop bezig met inspecties “om een compleet beeld te krijgen van de situatie”. Aan boord van de Fremantle Highway, waarop eind juli brand uitbrak, waren ruim 3700 auto’s van onder meer Volkswagen, BMW en Mercedes. Daarvan zouden er bijna vijfhonderd elektrisch zijn.

Vorige week werd duidelijk dat zo’n duizend voertuigen op de onderste vier dekken van het schip op het oog nog in goede staat zijn. Boskalis-topman Peter Berdowski liet toen weten dat daarvan de helft elektrisch is. Omdat hier mogelijk ook hybride auto’s onder vallen, is niet uit te sluiten dat er ook op de bovenste dekken elektrische of hybride auto’s stonden. De bovenste dekken zijn zwaar beschadigd en veel auto’s die daar waren geparkeerd, zijn versmolten met de dekken.

De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. Mogelijk vatte een elektrische auto vlam, maar daarover is nog niets bekend. De woordvoerder benadrukt namens de bergingsorganisaties dat zij nooit uitspraken doen over de oorzaak van een incident als dit. Schade-experts die zijn aangesteld door de verzekeraars doen daar nog onderzoek naar.