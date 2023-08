LTO wil gesprekstafel met sector en ministerie in nieuw kabinet

Belangenorganisatie LTO wil in het nieuwe kabinet een vaste gesprekstafel met de sector, meldt LTO maandag. Veel verschillende soorten organisaties in de land- en tuinbouw moeten volgens LTO deel kunnen nemen aan gesprekken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

LTO heeft een plan voor de land- en tuinbouw gestuurd naar politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma’s. De lobbyclub hoopt zo dat partijen “stimulerende en ondersteunende” plannen maken voor duurzamere vormen van land- en tuinbouw.

In het plan roept LTO de partijen ook op om in hun programma’s bijvoorbeeld op te nemen boeren niet gedwongen uit te kopen als ze te veel stikstof uitstoten. De landbouwsector is een van de grootste uitstoters van stikstof. Boeren uitkopen is een van de manieren om die uitstoot te verminderen en de natuur te helpen herstellen. Ook zouden maatregelen voor minder stikstofuitstoot pas in moeten gaan vanaf 2035, vindt de organisatie, in combinatie met andere opties zoals innoveren, krimpen of verplaatsen. In het coalitieakkoord van het inmiddels demissionaire kabinet is afgesproken dat de doelen van het natuur- en stikstofbeleid vijf jaar daarvoor al moeten zijn gehaald.

Eerder onderhandelden LTO en andere brancheverenigingen uit de landbouw met het ministerie van LNV voor een landbouwakkoord. Die onderhandelingen zijn geklapt toen LTO uit de overleggen stapte. Volgens voorzitter Sjaak van der Tak ging het mis omdat het akkoord te weinig perspectief zou bieden aan boeren en hun bedrijven. Vorige week kondigde Van der Tak aan dat LTO werkt aan een alternatief conceptlandbouwakkoord. Dat wordt niet een heel nieuw landbouwakkoord, zei hij toen.

Maandagavond bespreekt een andere belangenvereniging voor de landbouw, boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), de mogelijkheid om een eigen politieke partij op te zetten. Ook leden van FDF vinden dat het kabinet niet genoeg perspectief biedt voor boeren bij het oplossen van de stikstofcrisis.