Bontenbal: CDA vertelde eigen verhaal niet duidelijk genoeg

Het CDA heeft haar eigen verhaal niet genoeg overgebracht, zegt de nieuwe partijleider Henri Bontenbal over de slechte score van het CDA in de peilingen. “Het is niet gelukt om het echte CDA-verhaal met passie en onverschrokkenheid te vertellen”, stelt de parlementariër die maandag als nieuwe lijsttrekker werd gepresenteerd. “Dat is mijn missie.”

Zijn partij staat na tijden van intern gedoe in de peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van peilingen, op zo’n zes zetels. Momenteel heeft het CDA veertien zetels in de Tweede Kamer, waar het twee decennia terug nog meer dan veertig van de honderdvijftig Kamerzetels bezette.

Dat heeft niet alleen te maken met de vele compromissen die het CDA de afgelopen jaren moest sluiten in regeringscoalities. Het vorige maand geklapte kabinet-Rutte IV is volgens Bontenbal “een kabinet dat van meet af aan niet lekker liep. Daar hebben wij natuurlijk last van.” Hetzelfde geldt voor interne ruzies bij het CDA. “Als er gedoe is in je eigen partij, denkt de kiezer natuurlijk ook van: waarom sluit ik me bij jullie aan.”

Bontenbal zag vooral mensen weglopen bij het CDA die helemaal niet hebben gestemd. “Ik wil die mensen terug.” Hij wil dat bereiken door terug te komen op voor het CDA belangrijke thema’s. “Normen en waarden”, noemt hij als voorbeeld – het thema van voormalig premier Jan Peter Balkenende. Ook “gemeenschapszin” en “fatsoen” zijn belangrijke onderwerpen, aldus de nieuwe partijleider.

Zijn partij moet daarom een bladzijde omslaan, zegt hij. “Stap één is volgens mij echt: de politiek leider moet in de fractie zitten.” Als fractievoorzitter moet Bontenbal het CDA-verhaal duidelijker kunnen overbrengen dan als vicepremier, indien de partij gaat meebesturen.

Hij hoopt uit te komen “op een stuk meer zetels dan we nu in de peilingen hebben”, maar de verkiezingen zijn voor hem vooral een succes als het CDA trouw blijft aan zijn eigen standpunten. In zijn eerste speech benadrukte Bontenbal dat hij hoopt op een campagne die over “inhoud en visie” gaat. Hij schetste het CDA als partij die “fundamenteel” van progressieve en liberale partijen als VVD en D66 verschilt. “Mijn CDA is een wij-partij, in de tijd waarin het ik-tijdperk op zijn einde loopt”. Progressieve en liberale partijen zetten het individu voorop, terwijl het CDA een sterke samenleving wil.