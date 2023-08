TenneT vervangt stroomkabels Flevoland na storing vorig jaar

Bijna een jaar na de grote stroomstoring in Flevoland beginnen deze week de werkzaamheden om de kabels in de hoogspanningsmasten te vervangen. Het gaat om een 21 kilometer lange verbinding tussen de hoogspanningsstations in Lelystad en Dronten. Het karwei gaat zo’n 10 miljoen euro kosten, becijferde netbeheerder TenneT.

Het werk gaat een jaar duren en begint met het aanleggen van werkwegen ter hoogte van de N307 tussen Lelystad en Dronten. De provinciale weg is vanwege de werkzaamheden volgende week afgesloten, meldt TenneT. Ook het treinverkeer rijdt dan niet.

Op 2 september vorig jaar brak er brand uit in het hoogspanningsstation van Lelystad na kortsluiting, die veroorzaakt werkt door een menselijke fout. Daardoor ontstond er een stroomstoring die een groot deel van de provincie trof.

Bij zo’n storing hoort de stroom normaal automatisch van de kabels te gaan, maar het veiligheidssysteem werkte niet. Het gevolg was dat de hoogspanningskabels oververhit raakten, gingen uitzetten en op sommige plekken tot op de grond kwamen te hangen. Omdat het veiligheidssysteem niet werkte, brak er ook brand uit in een hoogspanningsstation in Dronten.

Er ontstond verder schade aan de bovenleiding van het spoor, doordat de hoogspanningsleidingen inzakten. Tot medio december reden er geen treinen tussen Lelystad en Dronten.