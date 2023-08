Verenigingsraad CDA unaniem voor Henri Bontenbal als lijsttrekker

Henri Bontenbal is zo goed als zeker de nieuwe lijsttrekker van het CDA. De verenigingsraad van de partij heeft namelijk unaniem voor zijn kandidatuur gestemd. Gezien dit sterke mandaat is het onwaarschijnlijk dat een tegenkandidaat voldoende steun krijgt om Bontenbal uit te dagen. Maandagmiddag om 16.00 uur wordt de kandidaat-lijsttrekker gepresenteerd aan de pers.

Tegenkandidaten kunnen zich officieel nog tien dagen melden. Dan moeten ze wel de steun krijgen van 1 procent van de leden van het CDA of van tien lokale afdelingen. Dat is zeer onwaarschijnlijk gezien de brede steun in de verenigingsraad. Daarin zijn namelijk alle provinciale en lokale afdelingen vertegenwoordigd, alsook de partijverenigingen voor jongeren, senioren en vrouwen.

Partijprominenten reageren enthousiast op de kandidatuur. Vicevoorzitter Mark Buck zegt op X – eerder bekend als Twitter – dat hij “onvoorstelbaar trots” is. “Laat Henri zijn karwei beginnen”, zegt voorzitter van jongerenvereniging CDJA Kevin Klinkspoor, verwijzend naar een bekende campagneleus van voormalig premier Ruud Lubbers.

Fractiegenoot Derk Boswijk had zich ook gemeld als kandidaat, twittert hij, maar het Kamerlid vindt het niet erg dat hij het niet geworden is. “Voor mij stond én staat voorop dat de lijst getrokken moet worden door iemand met nieuwe energie. Henri heeft dat zonder twijfel!” Ook Kamerleden Harmen Krul en Anne Kuik spreken hun steun uit.