Verkenner Slob komt met verslag over nieuw college Den Haag

Oud-minister Arie Slob, die als verkenner kijkt of er een nieuwe coalitie in de gemeente Den Haag kan worden gevormd, komt maandag met zijn eindverslag. Daarna komen de fractievoorzitters bij elkaar om de vervolgstappen te bespreken.

De coalitie van Den Haag kwam eind juni ten val nadat de VVD de samenwerking met D66, CDA, PvdA en GroenLinks stopte. Dat gebeurde na een onrustige, ingelaste vergadering van de gemeenteraad over de manier waarop de coalitie zou moeten omgaan met Hart voor Den Haag, de partij van oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Zij werden in april vrijgesproken van corruptie en hun partij wil nu terug het college in. VVD, CDA en D66 waren bereid om daar met hem over te praten, maar PvdA en GroenLinks waren daar fel tegen. Vanwege de onrust werd Slob aangesteld als verkenner.