Aantal professionele fotografen in Nederland groeit snel

Het aantal professionele fotografen in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) dinsdag. In 2018 stonden ruim 31.000 fotografen ingeschreven bij de KVK, begin 2023 zijn dat er meer dan 42.000. Dat is een groei van 34 procent.

Van alle bij de KVK ingeschreven fotografen geeft 59 procent aan dat fotografie de economische hoofdactiviteit is. Voor 41 procent is fotografie iets dat ergens naast wordt gedaan. Sinds 2021 is de meerderheid van de fotografen die fotografie als belangrijkste inkomstenbron heeft vrouw: 52 procent in 2023. Vijf jaar geleden was dit nog 46 procent.

Volgens Suzanne Henning, directeur van beroepsorganisatie Dutch Photographers, is de toename in het aantal fotografen vooral een gevolg van de groei van de digitale wereld. “De sterke groei van beeldmakers verwijst naar de toenemende rol van visuele beelden in onze samenleving”, legt zij verder uit. “Niet alleen fotografie, maar ook andere visuele vormen zoals bijvoorbeeld grafisch ontwerp en illustratie, groeien sterk.”

Met de komst van mobiele telefoons kan bovendien iedereen foto’s maken. “Er is een verschuiving naar nieuwsfotografie met een toenemende vraag naar goede beelden”, zegt Henning. “Ook is het gemakkelijk om te starten in de fotografie. Het is geen beschermd beroep.”

Henning geeft aan dat door maatschappelijke gebeurtenissen, zoals een economische crisis, de fotografie ook in het verleden al wel vaker een opleving doormaakte. “Mensen zoeken dan naar manieren om de wereld om hen heen vast te leggen en te begrijpen.”