Honderden bij herdenking oorlog Nederlands-Indië in Den Haag

Bij het Indisch Monument in Den Haag zijn dinsdagavond honderden mensen bijeengekomen om alle slachtoffers van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië te herdenken. Op 15 augustus is het 78 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden na de capitulatie van Japan.

Om 17.00 uur was het veld van de Scheveningse Bosjes toegankelijk voor bezoekers. Voor het begin van de ceremonie is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en samen nasi bungkus te eten. Dat is een rijstgerecht dat volgens de organisatie van de herdenking na de bevrijding werd uitgedeeld aan gevangenen van Japanse kampen. Het gerecht zou de veerkracht en het opkrabbelen na de oorlog symboliseren.

De herdenking begint om 19.00 uur en onder meer auteur Reggie Baay zal een toespraak houden. Zangers Boudewijn de Groot en Frederique Spigt dragen een liedtekst en een gedicht voor. Ook zal De Groot samen met zijn dochter en kleindochter een krans leggen bij het Indisch Monument. De moeder van de zanger is overleden tijdens de Japanse bezetting. Demissionair premier Mark Rutte en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zullen ook een krans leggen.

Rond 20.20 uur wordt de ceremonie afgesloten met een defilé langs het monument. Tot 22.00 uur kunnen bezoekers met elkaar in gesprek gaan en nasi bungkus eten. De herdenking wordt live uitgezonden door de NOS.