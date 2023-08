Honderden mensen bij Indië-herdenkingen in Amsterdam en Rotterdam

Enkele honderden mensen staan dinsdag in Amsterdam en Rotterdam stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in toenmalig Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Met de capitulatie van Japan kwam op die dag een einde aan de oorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden.

Op de Dam in Amsterdam zijn naar schatting zo’n honderd mensen bijeen voor de Indië-herdenking van de Stichting Indisch Platform 2.0. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is daar niet bij, uit protest tegen sprekers die “pleiten voor ‘eerherstel en erkenning’ voor Raymond Westerling”. Westerling is oud-strijder van het KNIL en gaf onder meer leiding aan massa-executies van Indonesiërs, zo luidde het bezwaar van de burgemeester.

De standaard waarop Halsema een krans zou leggen, is dinsdagochtend bewust leeggelaten, zei voorzitter Peggy Stein van de organiserende stichting. “Deze kranslegging is gecanceld vanuit de gemeente”, stelde ze tijdens de herdenking. “Maar we nodigen de gemeente met liefde voor volgend jaar weer uit, om te laten blijken dat wij inclusief zijn.”

Volgens historicus Victor Laurentius, die ook sprak tijdens de herdenking, wordt Westerling tot een soort kop-van-jut gemaakt. De overheid moet verantwoordelijkheid nemen door te benoemen dat de KNIL-commandant zijn taken uitvoerde namens de Nederlandse regering, want dat is ook onderdeel geweest van de oorlog, vindt hij. “Als er een herdenking inclusief is, dan is het deze.” Laurentius’ uitspraken werden op de Dam met applaus ontvangen.

Eerder had Halsema laten weten dat ze woensdag wel aanwezig is bij de Dekoloniale Indonesië Nederland Herdenking in Amsterdam, volgens haar een “inclusieve Indonesië-Nederland-herdenking waarbij de verschillende groepen niet tegenover elkaar staan, maar de gedeelde koloniale- en oorlogsgeschiedenis centraal staat”.

Ook in Rotterdam werd dinsdagochtend stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Op de Boompjes kwamen enkele honderden mensen daarvoor samen. Locoburgemeester Vincent Karremans en presentatrice Jet Sol gaven een toespraak. Ook was er muziek en werden twee minuten stilte in acht genomen.

In de Leuvehaven bij het Maritiem Museum is daarna het herdenkingsfestival Floating Pasar van start gegaan met muzikale optredens, dans, filmvertoningen, een expositie en eetkraampjes.

Dinsdagavond is in Den Haag de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Onder meer demissionair premier Mark Rutte is daarbij aanwezig.