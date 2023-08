Plannen voor ruim 20.000 studentenkamers, derde van wat nodig is

Voor ruim een derde van het beoogde aantal studentenkamers dat tot 2030 nodig is, zijn plannen en voor het merendeel daarvan zijn ook bouwlocaties. Dat zegt Ardin Mourik, regisseur van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Het actieplan werd vorig jaar opgetuigd om de kamernood tegen te gaan. Deze week zijn veel introductieweken begonnen in universiteitssteden.

Het gaat om plannen voor woningen in dertien steden die een universiteit hebben en aangesloten zijn bij het Netwerk Kennissteden Nederland, zoals Utrecht, Rotterdam, Leiden, Wageningen en Groningen. Ondanks de locaties blijft het nog wel spannend, zegt Mourik. “Je kunt altijd nog last krijgen van stikstof, bijvoorbeeld.”

“Ik ben optimistisch omdat ik zie dat er ferme wil is om het kamertekort aan te pakken en veel nieuwbouwplannen in studiesteden gemaakt zijn, maar we hebben nog een enorm gat te overbruggen. Anders halen we de termijn van 2030 niet”, zegt Mourik. Dan moeten er 60.000 extra studentenkamers bijgebouwd zijn, was vorig jaar de conclusie. Dat aantal is gebaseerd op het bestaande tekort en de verwachte toename van het aantal studenten tot 2030. Het effect van afremmen van internationalisering en de terugkeer van de basisbeurs zijn niet meegenomen in de schatting.

Amsterdam zit niet bij de plannen. “Die loopt achter, want die doet niet mee met het opstellen van streefaantallen voor studentenkamers.” Mourik zegt geen opgaven van plannen van de gemeente te hebben gekregen. “We gaan dit nu breder in de regio aanpakken, om met gemeenten om Amsterdam heen te kijken hoe we aan het aanbod kunnen komen om Amsterdam te ontlasten.” De hoofdstad, waar de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit huizen, heeft over zeven jaar tussen de 13.000 en 16.000 extra studentenkamers nodig.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt het beoogde aantal van 60.000 extra studentenkamers “eigenlijk te weinig”, aldus vicevoorzitter Job Vermaas. Mourik noemt die uitspraak “heel voorbarig”. “Dat weten we nog niet. Het getal zou uiteindelijk hoger kunnen uitvallen als toch meer mensen vanwege de basisbeurs op kamers willen.” Begin september komt kennisinstelling voor studentenkamers Kences met een nieuwe Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.