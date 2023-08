Ruim 1,1 miljoen mensen zien eerste Vandaag Inside na zomerstop

De eerste aflevering van een nieuw seizoen Vandaag Inside is maandagavond bekeken door ruim 1,1 miljoen mensen. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee is de SBS-talkshow met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp goed voor een derde plek in de lijst van best bekeken programma’s van maandagavond.

In de eerste aflevering van Vandaag Inside, na een zomerstop van tien weken, waren Özcan Akyol en Sam Hagens te gast. Aan tafel werd onder meer gesproken over de politieke situatie in Den Haag en de situatie rondom de veroordeelde acteur Thijs Römer.

Het best bekeken programma van maandagavond was de NPO-kennisquiz De slimste mens, waar bijna 2 miljoen mensen naar keken. De zomerse datingshow B&B Vol Liefde was het best bekeken RTL-programma. Daar keken 987.000 mensen naar.