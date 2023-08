Rutte bij herdenking Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië

Demissionair premier Mark Rutte en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zijn dinsdagavond aanwezig bij de Nationale Herdenking in het teken van de Tweede Wereldoorlog in toenmalig Nederlands-Indië. De bewindsmannen zullen een krans leggen om stil te staan bij de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting door dat land. De herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag wordt dinsdagavond live uitgezonden door de NOS.

Japan gaf zich precies 78 jaar geleden over, kort nadat de Verenigde Staten de steden Hiroshima en Nagasaki hadden aangevallen met atoombommen. Daarmee kwam ook een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Duitsland capituleerde drie maanden eerder al.

Tijdens de herdenking is aandacht voor de verhalen van Indische Nederlanders, Indonesiërs en Nederlanders die slachtoffer waren van de Japanse bezetting. Zo zal een vrouw vertellen over de tijd die ze als kind doorbracht in het Japanse interneringskamp Tjideng op Java. Auteur Reggie Baay vertelt over de koloniale geschiedenis en de gevolgen daarvan. Ook Boudewijn de Groot legt een krans, samen met zijn dochter en kleindochter. De moeder van de zanger is overleden tijdens de Japanse bezetting. De plechtigheid begint even na 19.00 uur.

Voorzitters Vera Bergkamp en Jan Anthonie Bruijn van de Eerste en Tweede Kamer zijn ook aanwezig en zullen eveneens een krans leggen.

Dinsdagochtend zal op de Dam in Amsterdam ook een lokale herdenking worden gehouden die is georganiseerd door een andere organisatie, de Stichting Het Indisch Platform 2.0. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liet vorige week weten af te zien van haar toespraak bij deze herdenking omdat er sprekers waren uitgenodigd die “pleiten voor ‘eerherstel en erkenning’ voor Raymond Westerling”. Westerling is oud-strijder van het KNIL die onder meer leiding gaf aan massa-executies van Indonesiërs, zo luidde het bezwaar van Halsema. In plaats daarvan woont de burgemeester een dag later een andere herdenking bij op het Olympiaplein.