Defensie stopt tijdelijk met gebruik mortiergranaat

Defensie stopt voorlopig met het gebruik van 81 mm-mortiergranaten. Dat gebeurt volgens het ministerie uit voorzorg, omdat een afwijking is geconstateerd bij de granaat.

De onregelmatigheid kwam aan het licht tijdens schietoefeningen. Het Defensie Munitiebedrijf onderzoekt de zaak. “Afhankelijk van de uitkomst wordt bepaald of er verdere maatregelen nodig zijn”, meldt Defensie.

De 81 mm-mortier is het zwaarste wapen binnen een infanteriecompagnie en heeft een bereik van zo’n 6 kilometer. Dit type mortier is onder meer in gebruik bij de Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers.

In het verleden heeft Defensie vaker problemen gehad met 81 mm-mortiergranaten.