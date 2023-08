Greenpeace noemt CO2-opslag onder Noordzee een ‘schijnoplossing’

De opslag van CO2 onder de bodem van de Noordzee is een “schijnoplossing die de transitie naar een klimaatneutraal Nederland tegenwerkt”, zegt directeur van Greenpeace Nederland Andy Palmen in reactie op de uitspraak van de Raad van State over Porthos. Dat project in Rotterdam moet CO2 van industriebedrijven afvangen en opslaan, zodat het niet in de atmosfeer komt. Ook Natuur & Milieu zegt “zeker niet te juichen” om de uitspraak.

De Raad van State oordeelde woensdag dat Porthos door mag gaan, nadat milieuorganisatie Mobilisation for the Environment zich ertegen verzette bij de rechter. “De miljarden aan subsidie die hier naartoe gaan, kunnen maar een keer uitgegeven worden en worden nu niet ingezet om de transitie naar een schone samenleving vorm te geven”, zegt Palmen van Greenpeace nu het project toch doorgang kan vinden. “In plaats daarvan wordt de vervuiling onder het tapijt geveegd.”

Palmen zegt dat we af moeten van fossiele brandstoffen om een klimaatneutrale samenleving te worden. Opslag van CO2 onder de Noordzee noemt Palmen “gokken met mensenlevens”, omdat de potentiĆ«le werking van het project volgens hem beperkt is.

Natuur & Milieu spreekt wel van “enige opluchting” na de uitspraak van de Raad van State. “Zonder dit project wordt het uitermate lastig om de klimaatdoelen nog te halen met alle desastreuze gevolgen van dien.” Maar toch is ook deze milieuclub kritisch. Met CO2-opslag wordt de uitstoot van de fossiele industrie afgevangen, maar daarmee zijn de bedrijfsprocessen zelf nog niet verduurzaamd, zegt de organisatie. Een project als Porthos zou dus gepaard moeten gaan met strenge voorwaarden, “die bedrijven verplichten tot volledige verduurzaming op de langere termijn met 100 procent groene energie”.

Porthos is opgezet door het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland. Onder meer oliebedrijven Shell en ExxonMobil willen er gebruik van gaan maken.