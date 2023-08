Inspectie: ggz moet naasten van patiënten beter ondersteunen

De naasten van mensen die geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, moeten beter worden ondersteund door de hulpverleners in de sector, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdhulp (IGJ) in een rapportage over kleine en middelgrote ggz-aanbieders in het afgelopen jaar.

Goede zorg betekent dat een aanbieder cliënten én hun naasten ondersteunt, benadrukt de organisatie. “Geef meer aandacht aan de vragen en de behoeften van naasten. Dit kan via het aanbieden van familiebijeenkomsten of doorverwijzen naar zelfhulpgroepen. Een naaste die goed geholpen wordt, is beter in staat om een cliënt voor een langere tijd te ondersteunen.”

Dit kan de behandelperiode van de cliënt verkorten en wachttijden verminderen, zegt de inspectie. De druk op de sector is nog steeds enorm. Kleine en middelgrote ggz-aanbieders kunnen ook een grotere rol spelen bij het verlichten van de druk op de ggz, schrijft de IGJ verder, bijvoorbeeld door officiële samenwerkingsverbanden aan te gaan met grote ggz-instellingen.

“Ook zouden ze vaker betrokken moeten zijn bij regionale overleggen om de toegankelijkheid tot de ggz te vergroten en wachttijden te verlagen. Partijen zijn van elkaar afhankelijk om wachttijden in de ggz te verminderen.” In 2022 ging de IGJ bij 47 kleine en middelgrote ggz-aanbieders poolshoogte nemen. Het gaat om de groep met een omzet tussen 700.000 en 60 miljoen euro.