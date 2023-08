Locov: uitbreiding NS-dienstregeling in 2024 volstaat niet

Het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) is niet tevreden met de nieuwe NS-dienstregeling die vanaf 2024 van start gaat. Hoewel de NS op 4 juli bekendmaakte vanaf volgend jaar 1800 treinen per week extra in te zetten, is dit volgens de organisatie nog steeds niet genoeg.

Het Locov schrijft in een advies “blij” te zijn met de opschaling van de NS, maar laat tegelijkertijd weten dat er alsnog minder treinen gaan rijden dan oorspronkelijk gepland. Ook zouden de extra treinen niet optimaal worden ingezet.

De consumentenorganisaties vrezen dat reizigers worden afgeschrikt door het nieuwe schema. “NS moet juist inzetten op het werven van nieuwe reizigers”, stelt directeur Freek Bos van reizigersorganisatie Rover. “Op diverse trajecten waar NS nu treinen schrapt, zijn grote woningbouwlocaties. Deze nieuwe bewoners wil je meteen een goed product bieden en niet wegjagen met te weinig treinen.”

Het advies van het Locov luidt dat de NS beter op een andere manier geld kan besparen, bijvoorbeeld door op rustige trajecten minder personeel in te zetten.