Meer keukens verkocht dan vorig jaar

De omzet van de detailhandel dit jaar zo’n 8% hoger ligt dan vorig jaar. Maar ook voor non-foodwinkels, doe-het-zelfzaken, bouwmarkten, meubel- en interieurwinkels komt het neer op een ruime 7% meer omzet dan een jaar geleden. Dit geldt in het bijzonder voor de verkoop en aanpassing van keukens. Dat steeds meer mensen de overstap maken naar een nieuwe keuken is onder andere te danken aan de dure gasrekening van de afgelopen tijd en de mogelijkheden die elektrisch en inductie koken biedt als het gaat om kostenbesparing.

Een keuken naar eigen smaak

Keukens zijn perfect in te richten naar eigen smaak. Waar de één zijn diner het liefst staat te bereiden op een kookeiland, wil de ander liever simpel zijn broodjes smeren aan een aanrecht. Er is dan ook ontzettend veel keuze. Men kan bijvoorbeeld kiezen tussen landelijke, design, tijdloze of juist moderne keukens. Wil iemand betonlook, dan is dat mogelijk. Liever hoogglans, geen probleem. Zwart, wit, een keuken zonder handgrepen, niets is tegenwoordig meer te gek in de keuken.

In de hoek is praktisch!

Mateloos populair is nog altijd de hoekkeuken. Voor zowel ieder formaat keuken, is een hoekkeuken geschikt. De lijst praktische functies van een hoekkeuken is ontzettend lang. Denk alleen al aan de ruimte die de hoek geeft. Op zo’n hoek kan men spullen kwijt die vaak nodig zijn, maar ook in de weg zouden kunnen staan. Apparaten als een waterkoker bijvoorbeeld. Dat een keukenspecialist goed mee kan denken als het gaat om de praktische indeling is ook altijd mooi meegenomen.

Een keuken is een investering

Gemiddeld kopen mensen eens in de acht jaar een nieuwe keuken. Keukens zijn niet per se goedkoop en goed overleg én denkwerk is dan ook wel op zijn plaats. De aanschaf van een nieuwe keuken is echter wel een investering. Werken en leven in de keuken moet iedere dag weer prettig zijn. Juist omdat in die ruimte iedere dag geleefd zal worden, voor dus ongeveer acht jaar, is goedkoop vaak duurkoop. Besparen zorgt soms voor kleine ongemakken die later aan het licht gaan komen. Daarnaast wordt door een nieuwe keuken een huis ook meer waard.

Waarom een nieuwe keuken?

Het installeren van een nieuwe keuken heeft zo zijn voordelen. Het verhoogt uiteraard niet alleen de waarde van een huis maar ook de kwaliteit van leven van de bewoners. Een nieuwe keuken komt met veel opties die veel tijd kunnen besparen. Denk dan aan technologische snufjes als moderne vaatwassers, Quookers et cetera. Op die manier wordt koken in de nieuwe keuken ook leuk!

Voor mensen die graag borrelen kan een kookeiland een goede keuze zijn. Naast vrij werken tijdens het koken, is zo’n eiland namelijk goed geschikt om aan te borrelen. Tenslotte kan het vervangen van een keuken een huis ook echt eigen maken. Vaak heeft een huis bij aanschaf nog de keuken van de vorige bewoner. Zeker als deze gedateerd is, kan de aanschaf van een nieuwe keuken het huis echt naar een ander niveau tillen.