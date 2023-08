Milieuclub MOB: Porthos ondanks uitspraak nog steeds omstreden

De uitspraak van de Raad van State over het CO2-opslagproject Porthos “verandert niets aan het omstreden karakter” van dat project, zegt voorman van natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) Johan Vollenbroek in een reactie. MOB kwam bij de rechter in verweer tegen de vergunningen die voor de bouw van Porthos waren afgegeven, omdat daarbij stikstof vrijkomt. De Raad van State oordeelde woensdag dat het project wel door mag gaan.

De stikstof die vrijkomt, heeft volgens de rechter geen significante invloed op de nabijgelegen natuur. MOB blijft evengoed kritisch over het project. “De opslagkosten én de risico’s op lekkages zijn voor rekening van de Nederlandse burger. Een fantastische deal voor Shell en Exxon. De Nederlandse burger betaalt”, aldus de organisatie.

Hoger beroep is na de uitspraak van de Raad van State niet mogelijk.