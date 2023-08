Na broeierig warm zomerweer start september wisselvallig

Het is momenteel nog aangenaam zomerweer, maar later deze week wordt het broeierig warm en stijgt de kans op een lokale felle onweersbui. In de komende tijd volgt een overgang naar normaal Hollands zomerweer en ook september start wisselvallig, meldt Weeronline.

Tot halverwege volgende week kan het nog warm worden. De hoogste temperaturen zijn voor het zuiden en oosten, met kans op temperaturen van 30 tot 35 graden. In het noordwesten zijn temperaturen van 25 tot 30 graden waarschijnlijk. De zon schijnt vaak uitbundig, maar soms zijn lokaal stevige onweersbuien mogelijk.

Eind augustus wordt het minder warm en zakt de middagtemperatuur langzaam terug naar normale waarden met maxima van een graad of 22. In het zuidoosten is er een kans dat het warmer blijft met temperaturen tot 25 graden. Het wordt daarbij ook wisselvalliger met een toenemende kans op regen- en onweersbuien.

De verwachting voor begin september is nog onzeker, maar volgens Weeronline is de kans op westelijke winden van de Noordzee het grootst. Dat betekent wisselvallig weer met temperaturen van een graad of 20. Een paar fraaie zomerdagen zijn niet uitgesloten, als de wind meer uit het zuidwesten waait en het flink zonnig is.