Porthos-uitspraak ‘biedt hoop’ voor de waterschappen

De uitspraak van de Raad van State over het project voor CO2-opslag Porthos “biedt hoop” voor projecten die de waterschappen willen ondernemen, stelt de Unie van Waterschappen. Porthos mag doorgaan omdat de rechter woensdag oordeelde dat de stikstofuitstoot die bij de bouw ervan vrijkomt geen invloed van betekenis heeft op omliggende natuurgebieden.

De bouw van Porthos leidt wel tot “een tijdelijke en beperkte toename van de stikstofuitstoot” op de Natura2000-gebieden in de buurt, aldus de Raad van State. Maar die heeft geen “significante gevolgen” voor die natuurgebieden. Volgens de Unie van Waterschappen biedt de uitspraak perspectief “voor de projecten van de waterschappen die ook te maken hebben met een tijdelijke en beperkte uitstoot op overbelaste natuurgebieden”.

Door een eerdere uitspraak van de Raad was het namelijk niet meer mogelijk om een vrijstelling te gebruiken voor tijdelijke stikstofeffecten in de bouwfase van een project. Daardoor liepen ook plannen van de waterschappen voor bijvoorbeeld dijkversterking vertraging op. Volgens bestuurslid van de Unie Dirk-Siert Schoonman toont de uitspraak van woensdag aan “dat het met de juiste onderbouwing mogelijk is om projecten door te laten gaan”.

Overigens benadrukte de Raad van State dat met de uitspraak niet zoiets als een ‘drempelwaarde’ voor de stikstofuitstoot ontstaat. Per project of plan moet een analyse van de gevolgen voor het milieu worden gemaakt.