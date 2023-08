Wat maakt de Nederlander gelukkig?

Recentelijk verscheen Martijn Burger van Erasmus School of Economics in een podcast waar hij een zeer interessant onderwerp aansneed: het vinden van geluk. Waar is de gemiddelde Nederlander het meest gelukkig?

Is ruimte, rust en regelmaat goed voor een mens of wordt de gemiddelde Nederlander gelukkiger van veel prikkels en terrasjes om de hoek? Martijn Burger, academisch directeur van het Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) en universitair hoofddocent Industriële en regionale economie bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van Erasmus School of Economics, neemt ons mee op gelukssafari door Nederland.

Het eerste wat Burger aanhaalt, is dat mensen op het platteland vaak gelukkiger zijn dan in grote steden. Een van de redenen hiervoor is dat mensen vaak blij worden van natuur om zich heen. Ook je woonomgeving speelt een grote rol in je gelukstoestand: een vrijstaand huis in een fijne buurt zorgt er vaak voor dat iemand gelukkiger is. Verder zijn gezondheid en sociale relaties van grote invloed op hoe iemand zich voelt.

Ten slotte gaat de universitair hoofddocent in op het gezegde dat geld niet gelukkig maakt. ‘Daar is niets van waar’, zegt Burger. ‘Je hebt een minimumbedrag nodig om rond te komen, en we zien ook dat mensen in financiële nood vaker ongelukkig zijn’, vervolgt hij.

Bron: eur.nl