DENK wil dat burgemeester Den Haag haatactie van Pegida verbiedt

DENK en vier organisaties voor moslims en Nederlanders van Turkse herkomst willen dat burgemeester Jan van Zanen van Den Haag een “dreigende haatactie” die Pegida vrijdag wil houden in de stad verbiedt. De anti-islambeweging kondigt op haar Facebookpagina een demonstratie aan bij de Turkse ambassade en toont daarbij een filmpje van een koranverbranding. DENK en de maatschappelijke organisaties vrezen dat hierbij een koran zal worden verbrand of verscheurd. Verbieden is wettelijk niet mogelijk, reageert Van Zanen.

“Dit is geen vrijheid van meningsuiting, maar openlijk haatzaaien”, zegt een woordvoerder van DENK telefonisch. Pegida is volgens hem erop uit om moslims “tot op het bot” te beledigen en verdeeldheid te zaaien in de samenleving.

Samen met IGMG Nederland, Turkse Federatie Nederland, Turks Islamitisch Cultureel Federatie en Union of International Democrats Netherlands heeft DENK de afgelopen week naar eigen zeggen meerdere brieven naar Van Zanen gestuurd over hun zorgen. Ze spreken van een “onacceptabele haatactie en provocatie” en hebben bovendien “serieuze zorgen” over de “openbare orde en veiligheid”.

Van Zanen laat weten afstand te nemen van gedrag dat niet bijdraagt aan “een respectvolle en inclusieve stad”, zoals het “onnodig provoceren en het doelbewust kwetsen van mensen”. “Als burgemeester heb ik echter de wettelijke taak om het grondwettelijk vastgelegde recht op vrije meningsuiting en demonstratie zoveel als mogelijk te faciliteren. De Nederlandse wetgeving biedt mij op dit moment dus geen ruimte om dit te verbieden.”

De laatste weken zorgden koranverbrandingen in Denemarken en Zweden voor veel maatschappelijke onrust aldaar. De Zweedse veiligheidsdienst heeft donderdag de dreiging voor terreur in het land verhoogd naar het op één na hoogste niveau. De dreiging is volgens Zweedse media toegenomen door de verbrandingen in het land en de woede die daarover is ontstaan in islamitische landen. In de aankondiging van de demonstratie in Den Haag verwijst Pegida ook naar een koranverbranding in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Pegida heeft aangekondigd vrijdag om 19.00 uur een demonstatie te houden voor de Turkse ambassade.