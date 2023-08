Italiaanse politie hervat klopjacht op Nederlander

De Italiaanse politie heeft donderdag vroeg de zoektocht hervat naar een 21-jarige Nederlander die verdacht wordt van het doodsteken van twee andere Nederlanders. Bij het eerste ochtendlicht zijn volgens het Italiaanse persbureau ANSA tientallen politiemensen het bos ingegaan waar de man zich zou schuilhouden.

De voortvluchtige wordt ervan verdacht zijn vader en een familievriend te hebben gedood in Montaldo di Mondovì, een plaats met ruim vijfhonderd inwoners in Valle Corsaglia in de provincie Cuneo. De Italiaanse carabinieri zoeken daar in de omgeving. Het zoekgebied is iets uitgebreid in de ochtend, maar blijft niet erg groot. Het gebied is op veel plekken moeilijk begaanbaar.

De politie beschouwt de man als zeer gevaarlijk en waarschuwt mensen in de buurt om op te letten. Er wordt niet alleen in het bos gezocht, maar ook bij huizen en boerderijen. Bij de zoektocht is ook een helikopter ingezet.