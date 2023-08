Man uit Poortugaal vast voor aanrijden en beroven 76-jarige vrouw

De politie heeft woensdagavond in Den Haag een 41-jarige man uit het Zuid-Hollandse dorp Poortugaal aangehouden voor het beroven en aanrijden van een 76-jarige vrouw eerder die dag. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt. De verdachte ging er na de beroving met een gestolen auto vandoor en liet de zwaargewonde vrouw achter. De man zit vast en wordt gehoord, meldt de politie.

De vrouw werd woensdagmiddag op de Treublaan in Den Haag van haar tas beroofd en vervolgens aangereden. Ze moest vanwege haar verwondingen naar het ziekenhuis. Rond 22.30 uur is de verdachte in de Spionkopstraat aangehouden. De gestolen auto waarmee hij na de beroving vluchtte, werd in de buurt teruggevonden, aldus de politie.