Nibud: werk aan de winkel om armoede te bestrijden

Het demissionaire kabinet moet zich inspannen om te voorkomen dat het leven voor Nederlanders onbetaalbaar wordt. Dat zeggen het Nibud en Defence for Children in reactie op de waarschuwing van het Centraal Planbureau dat de armoede in Nederland zal toenemen als het kabinet op Prinsjesdag niet met maatregelen komt.

“Een zorgwekkende ontwikkeling, die het Nibud al langere tijd ziet”, zegt directeur Arjan Vliegenthart van het budgetinstituut. “Er is werk aan de winkel, of het kabinet nu demissionair is of niet’.”

Defence for Children verwacht dat zonder ingrijpen in iedere klas twee kinderen zullen opgroeien in armoede. “Voor deze groep kinderen kan dit betekenen dat er onvoldoende geld is voor voedsel, water, kleding of een verwarmd huis”, zegt de organisatie op X, voorheen Twitter. “Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen lopen een groter risico om later zelf ook in een soortgelijke situatie terecht te komen. Opgroeien in armoede kan ook leiden tot een groter risico op kindermishandeling.”

De kinderrechtenorganisatie roept politieke partijen op om het belang van het kind centraal te zetten in het armoede- en schuldenbeleid, ook met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen.