Opnieuw explosie bij woning in Rotterdam

In de Rotterdamse wijk Delfshaven is donderdagochtend kort voor 06.30 uur een explosie geweest bij een woning aan de Watergeusstraat. Daardoor raakte de voordeur beschadigd en ontstond een brandje, dat vanzelf doofde. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt en is er nog geen spoor van degene die het explosief heeft neergelegd. Wat voor explosief het was, kon een woordvoerster nog niet zeggen.

Rotterdam en de omliggende gemeenten worden geteisterd door een golf van explosies. Alleen al dit jaar zijn er meer dan honderd geteld. De explosies worden vaak in verband gebracht met ruzies tussen drugscriminelen. Volgens de woordvoerster is het nog te vroeg om te zeggen of dat ook op de Watergeusstraat het geval is geweest.