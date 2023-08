Ramkraak bij juwelierszaak in Someren

Bij een juwelierszaak in Someren (Noord-Brabant) heeft in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak plaatsgevonden. De daders drukten rond 03.45 uur met een auto een afvalcontainer door de rolluiken voor de glazen pui van de zaak aan de Kanaalstraat. Of ze iets hebben buitgemaakt is niet bekend.

De bij de kraak gebruikte auto lieten de daders achter en ze vluchtten in een andere auto, een zwarte Volkswagen Golf “met opvallende ledverlichting aan de onderkant”, meldt de politie. In de buurt van de dorpen Maarheeze en Budel, op zo’n 15 kilometer van Someren, ontstond een korte achtervolging, maar de daders wisten te ontkomen.