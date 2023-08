Slachtoffers Italië zijn Amsterdammer (65) en Harderwijker (60)

De twee Nederlanders die woensdag in Italië zijn doodgestoken, zijn een 65-jarige man uit Amsterdam en een 60-jarige man uit Harderwijk. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van de slachtoffers is de vader van de vermoedelijke dader, een 21-jarige man.

De Italiaanse politie is naar hem op zoek in de bossen rond het dorp Montaldo di Mondovi, in de noordwestelijke bergregio Piëmont, waar het incident is gebeurd.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat het departement contact heeft met de families van de slachtoffers. Als de 21-jarige Nederlander wordt opgepakt, dan heeft hij recht op consulaire bijstand.