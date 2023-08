Unicef: veel kinderen willen verbod op reclame voor ongezond eten

Circa vier op de tien jeugdigen, van tien tot achttien jaar, willen dat er een verbod komt op reclames voor ongezond eten en drinken gericht op hun groep. UNICEF maakt dat op uit de resultaten van onder meer een opiniepeiling door bureau No Ties onder ruim duizend van deze tieners.

De helft van de ondervraagde kinderen en jongeren in Nederland meldde “verleid” te worden door commerciĆ«le aandacht voor allerlei lekkernijen, met name snoep en chips. Dat gebeurt dan vooral via sociale media. De promotie door influencers is volgens de ondervraagden “heel effectief”, zegt UNICEF.

Volgens de organisatie blijkt dat de tieners “vrijwel de hele dag door geconfronteerd worden met reclames voor voornamelijk ongezonde voedingsproducten”.

“Kinderen ontwikkelen zich nog en zijn daarom extra gevoelig voor marketingtechnieken”, aldus voedingsexpert Leonie Barelds van UNICEF . Dat geldt volgens haar in het bijzonder voor kinderen in lagere sociaaleconomische posities of voor kinderen uit een cultureel diverse omgeving.

UNICEF wil onderstrepen dat “het belangrijk is om het aanbod en de reclame van ongezond voedsel te beperken op plekken waar kinderen en jongeren vaak zijn zoals scholen, speeltuinen en sportlocaties”.

Voor media als tv denkt de organisatie aan een tijdslot waarin alleen reclames voor gezond voedsel getoond mogen worden. “Op sociale media zou alle reclame voor ongezond voedsel beperkt moeten worden”, aldus UNICEF verder.

Het onderzoek wordt donderdag aangeboden aan demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen.