Zoekgebied in Italië voortvluchtige Nederlander uitgebreid

De Italiaanse politie heeft de Nederlander die verdacht wordt van het doodsteken van twee landgenoten nog niet gevonden. Er is besloten het zoekgebied in de noordelijke bergregio Piëmont uit te breiden, meldt persbureau ANSA.

De 21-jarige man wordt verdacht van het doodsteken van zijn vader (65) en een familievriend (60). Dat gebeurde in Montaldo di Mondovì. De man sloeg daarna op de vlucht. Het is volgens ANSA moeilijk om hem te vinden doordat de bosrijke omgeving rond het stadje zeer uitgestrekt is.

Het Italiaanse persbureau meldt dat nu naar de Nederlander wordt gezocht in heel Valle Corsaglia, waar Montaldo di Mondovì deel van uitmaakt, en het gebied tussen Roburent, Monastero Vasco, San Giacomo di Roburent en Vicoforte. Bij de zoekoperatie zijn zo’n honderd personen en speurhonden betrokken. Ook wordt vanuit de lucht uitgekeken naar de man.

Mogelijk gaat de zoekactie ook in de nacht door. De carabinieri, agenten van de Italiaanse militaire politie, blijven volgens het lokale politiebureau in het zoekgebied totdat de verdachte is gevonden.

De politie waarschuwt dat de Nederlander gevaarlijk is en roept mensen op uit zijn buurt te blijven. Volgens lokale media wordt er niet van uitgegaan dat de man gewapend is en is het doel niet op de verdachte te schieten, maar hem te arresteren. De Nederlander zou ook geen eten hebben meegenomen toen hij op de vlucht sloeg.