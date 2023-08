Argentinië eert Frits Barend en Freek de Jonge om protest regime

Journalist Frits Barend, cabaretier Freek de Jonge, oud-voetballer Oeki Hoekema en vier andere Nederlanders hebben een onderscheiding gekregen voor hun protest tegen het voormalige regime in Argentinië en de strijd voor mensenrechten. De oorkondes werden uitgereikt in de tuin van de Argentijnse ambassade in Den Haag, namens de organisaties Grootmoeders van Plaza de Mayo en het Argentijnse Anne Frank Centrum voor Latijns Amerika (CAFA).

Frits Barend (76) kreeg de onderscheiding voor zijn werk als journalist tijdens het WK voetbal in Argentinië in 1978. Gelijktijdig met de openingsceremonie van het voetbaltoernooi besloot Barend destijds om naar het Plaza de Mayo te gaan om met de zogenoemde “dwaze moeders” te spreken. Deze vrouwen kwamen wekelijks bijeen om aandacht te vragen voor familieleden die verdwenen waren tijdens het regime van president Jorge Videla. Later wist hij Videla zelf ook nog te spreken te krijgen en hem te vragen naar de verdwenen mensen.

De Jonge en ex-international Hoekema zetten zich in voor een boycot van het WK van 1978. De andere Nederlanders die de Argentijnse onderscheiding hebben gekregen, zijn politiek journalist Jan van der Putten, fotograaf Bert Nienhuis, PvdA-Kamerlid Saskia Noorman namens haar in 1990 overleden moeder Liesbeth den Uyl, en directeur van de afdeling Mensenrechten van de Verenigde Naties, Theo van Boven.