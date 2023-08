Geen kookadvies voor kraanwater meer in Didam en Zevenaar

Inwoners van het Gelderse Didam en een deel van Zevenaar hoeven hun kraanwater niet meer te koken voordat ze het consumeren. Waterbedrijf Vitens laat weten dat het kookadvies dat sinds vorige week gold, is opgeheven. De verontreinigde reservoirs, de leidingen en de nabijgelegen productielocatie zijn schoon, wijzen controles uit. Het kraanwater zelf is nooit verontreinigd geweest, concludeert het waterbedrijf.

Eerder werd in een drinkwaterreservoir in Didam de bacterie enterokokken gevonden. Die werd later ook aangetroffen in een reservoir in Zevenaar-Zuid. Inmiddels zijn de reservoirs gereinigd en voldoet het water aan de “strengste kwaliteitseisen”, aldus Vitens. Het waterbedrijf doet nog onderzoek naar de oorzaak van de verontreinigingen.

In Didam gold het advies sinds 11 augustus. In Zevenaar-Zuid sinds 13 augustus.

Begin augustus werd de bacterie ook aangetroffen in reservoirs in Doorn (Utrecht). Daar gold een kleine week het kookadvies. Volgens Vitens is het puur toeval dat de bacterie ook ergens anders is opgedoken, zei een woordvoerder eerder.