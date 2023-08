Geen onderhandelingen tussen zes partijen voor coalitie Den Haag

Er komt in Den Haag geen coalitie tussen de zes partijen Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, Denk, SP en CU/SGP, zo meldt verkenner Arie Slob. Er is “onvoldoende vertrouwen” om tot onderhandelen over te gaan, meldt hij in een brief aan de gemeenteraad. Er wordt nu ingezet op gesprekken tussen D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, DENK, SP, CU/SGP en HSP.

De gemeente had zeker zes partijen nodig om een nieuwe coalitie te krijgen. Slob meldt dat er constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden, maar dat het niet tot onderhandelen leidt vanwege “een aantal inhoudelijke onderwerpen en ook de omgang met het hoger beroep dat nog speelt”.

De coalitie van Den Haag kwam eind juni ten val toen de collegepartijen het niet eens werden over de omgang met Hart voor Den Haag. Oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui werden eerder dit jaar door de rechtbank vrijgesproken in de corruptiezaak die tegen hen liep en hun partij wil nu terug het college in. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan.

Begin volgende week wordt de verkenning vervolgd, aldus Slob. De Mos zei op X, voorheen Twitter, dat het hoger beroep “als politiek instrument misbruikt” blijft worden.