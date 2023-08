Goede doelen weigeren Lowlands-geld: persvrijheid is belangrijker

Amnesty International en Oxfam Novib willen de donatie van het festival Lowlands, die voortkomt uit het verplichte entreegeld dat journalisten dit jaar moeten betalen, niet aanvaarden. Dat hebben de twee goede doelen vrijdag bevestigd, na berichtgeving van Adformatie. De beide organisaties vinden dat het vragen van geld aan journalisten om hun werk te doen indruist tegen persvrijheid en gelijkheid, waarden die Amnesty en Oxfam belangrijk vinden.

Concertorganisator MOJO vraagt dit jaar aan journalisten een ‘vrijwillige bijdrage’ van 10 euro om toegang te krijgen tot het terrein. Dit geld moeten media betalen om het festival te verslaan. Diverse media, waaronder het ANP en de NOS, hebben daarom besloten dit jaar geen verslag te doen van het festival.

Een woordvoerder van Oxfam laat weten dat “deze gang van zaken niet past bij ons idee over gelijkheid en persvrijheid. Bovendien vinden we het niet fijn dat mensen gedwongen worden geld aan ons te doneren.” Amnesty laat in een reactie weten dat “het laten betalen van journalisten die hun werk willen doen niet past bij een democratische rechtsstaat.”

MOJO laat vrijdag in een reactie weten “na het festival in gesprek te gaan met Amnesty en Oxfam”. Verder wil de concertorganisator niet reageren op de weigering: “We houden ons dit weekend bezig met het festival zelf.” Een woordvoerder kon niet zeggen hoeveel geld er precies is ingezameld met de ‘Lowlands-tientjes’. Behalve journalisten moeten dit jaar ook andere gasten en kopstukken uit de muziekwereld 10 euro betalen om een vippas te krijgen.