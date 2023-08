GP Zandvoort scherpt beveiliging aan na incidenten vorig jaar

De aandacht voor veiligheid tijdens de Grand Prix in Zandvoort is volgend weekend iets groter dan vorig jaar. Toen verstoorde een man de kwalificatie voor de Formule 1-race door een rookpot op het circuit te gooien. De evaluatie van de vorige editie heeft er volgens directeur Robert van Overdijk voor gezorgd dat de protocollen zijn aangescherpt.

Van Overdijk geeft aan dat beveiligers “nog scherper” worden geïnstrueerd en op meer plekken op de tribunes staan. Strenge controles van tassen waren er vorig jaar al. “Dus uiteindelijk doen wij er alles aan om het gewoon één groot feest te laten zijn. En daar hoort heel veel plezier bij, maar daar hoort zeker ook gewoon een goede basis van gezond verstand bij. En met meer dan honderdduizend mensen op een terrein, zul je er altijd mensen bij hebben zitten die zich even net niet kunnen gedragen.”

Eerder zei de organisatie van de Dutch GP in Zandvoort al dat de protocollen zijn aangescherpt om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Naast een telefonisch meldpunt komen er ook mannelijke en vrouwelijke vertrouwenspersonen waar mensen die zich onveilig voelen naartoe kunnen gaan. Ook zal het contact met de politie nog directer zijn.

Vorig jaar kwamen er bij de politie en bij de fanclub Formule 1 enkele tientallen meldingen binnen van vrouwen die op een onprettige manier waren lastig gevallen tijdens de Dutch Grand Prix. Het ging daarbij vaak om vrouwonvriendelijke en seksistische opmerkingen.

De strenge protocollen leiden er niet toe dat de organisatie van het raceweekend ook meer personeel inzet, zegt Van Overdijk. “Ze worden met onze kennis uit de evaluatie alleen op andere plekken neergezet.” Op het circuit zijn volgend weekend onder anderen 1400 vrijwilligers aan het werk.

Het probleem met personeelstekorten speelt volgens de directeur nog minder dan vorig jaar, toen het circuit ook al aan genoeg mensen kon komen. “Vorig jaar had de evenementenbranche het op dat gebied best lastig vanwege het herstel van de coronacrisis, maar de hele branche is nu tot rust gekomen. Dat betekent dat we dit jaar eigenlijk al vrij snel en eerder dan vorig jaar onze teams volledig op orde hadden.”