Man in november opgepakt om bedreiging Amalia, niet meer verdacht

In november heeft de politie de 40-jarige Mohamad E. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de bedreiging van prinses Amalia. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van het Parool. De man wordt daar inmiddels niet meer van verdacht. In oktober maakten koning Willem-Alexander en koningin Máxima bekend dat hun dochter wegens ernstige bedreigingen niet op kamers in Amsterdam kon.

Het strafrechtelijk onderzoek naar E. heeft uiteindelijk geen bevestiging of ondersteuning van de verdenking opgeleverd. E. zit sinds zijn aanhouding in 2022 wel vast op verdenking van de handel in soft- en harddrugs, handel in vuurwapens, witwassen, een aanslag met explosieven op een auto in Nuland en het bezit van vals geld.

E. zou berichten hebben verstuurd die toen hebben geleid tot de hoogste alarmfase. “Die vrouw die vioolles geeft aan die Amalia geeft info aan me mensen bro”, luidt een van de berichten. Ook de namen van journalisten Peter R. de Vries, Mick van Wely en John van den Heuvel kwamen voorbij in de berichten.

Het OM laat in een reactie weten “niet te kunnen aangeven of de verdenkingen tegen Mohamad E. (mede) de aanleiding waren voor de zware beveiliging van kroonprinses Amalia”, omdat het “over de beveiliging van wie dan ook helemaal niets kan zeggen”. Het OM laat daarnaast weten verbaasd te zijn over het feit dat E. zelf contact heeft gezocht met de krant, omdat hij niet terechtstaat voor dat feit. “Het OM kan alleen maar raden naar de beweegreden voor deze kennelijke sensatiezucht.”

Koningin Máxima vertelde in november dat de bedreigingen rond hun dochter “enorme consequenties” voor haar leven hebben. “De consequenties zijn heel moeilijk voor haar. Het is voor haar geen studentenleven zoals anderen dat hebben”, aldus een geëmotioneerde koningin. De koning “kan niet omschrijven” wat de bedreigingen aan het adres van zijn dochter met hem doen als vader en vindt de situatie “echt heel zwaar”. De Rijksvoorlichtingsdienst doet geen uitspraken over de veiligheidssituatie van de prinses.