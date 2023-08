Ministers willen door met woon-, stikstof- en klimaatbeleid

De demissionaire ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), Christianne van der Wal (Stikstof) en Rob Jetten (Klimaat) willen stuk voor stuk dat hun dossiers niet stil komen te liggen. Volgende maand besluit de Tweede Kamer welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Wetsvoorstellen worden dan pas behandeld als er een nieuw kabinet zit.

“De volkshuisvesting verdraagt geen uitstel”, zegt De Jonge voor de eerste ministerraad na het zomerreces. Volgens Van der Wal zou het “echt heel erg zijn” als het kabinet besluit de stikstofaanpak te bevriezen. Jetten roept de Tweede Kamer op: “Ga door met het klimaatbeleid”. De politiek kan het zich niet veroorloven klimaatmaatregelen te vertragen, meent de minister.

“Ook al is het kabinet gevallen, de opgave als het gaat om stikstof blijft even groot. En de urgentie om het probleem op te lossen blijft ook net zo groot. Want het schaadt de economie”, benadrukt Van der Wal.

Volgens De Jonge moeten “alle zeilen” worden bijgezet om ervoor te zorgen dat de dip op de woningmarkt zo kort mogelijk duurt. Hij heeft de wetten die eraan zitten te komen nodig om goed woonbeleid te voeren, aldus de demissionaire bewindsman.