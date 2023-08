Opnieuw explosie bij Schiedams zalencentrum

Bij een zalencentrum in Schiedam is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief ontploft. Er raakte niemand gewond, meldt de politie. In juli ging ook al een explosief af voor de deur van het zalencentrum aan de Sandvikstraat, op industrieterrein ‘s-Graveland.

De politie doet onderzoek naar de ontploffing en roept getuigen op zich te melden. Dit jaar zijn er al tientallen explosies geweest in Rotterdam en omringende gemeenten zoals Schiedam. De explosies worden veelal in verband gebracht met ruzies tussen drugscriminelen.