Pegida-voorman Edwin Wagensveld heeft bij de Turkse ambassade in Den Haag een koran verscheurd. Dit deed hij tijdens een demonstratie. Justitieminister Dilan Yeşilgöz zei vrijdag er rekening mee te houden dat het vernietigen of verbranden van een koran kan leiden tot een verhoogde terreurdreiging, zoals in Zweden.